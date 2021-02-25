Роналд Куман: «В «Барсе» нет оправданий из-за того, что играет молодежь. Так побеждать еще приятнее»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 26-го тура против «Осасуны» (2:0).

«Мы должны продолжать побеждать. Мы показали не лучшую нашу игру. Но мы выглядели здорово и заслуженно победили. Я доволен. Серия [без поражений] в целом важна. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Мы отдали много сил на поле сегодня. Мы устали, забили два красивых гола, это был действительно серьезный матч.

То, чего мы добились в последних 14-15 матчах, очень важно. Мы сократили отставание от «Атлетико». Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона.

Мы гордимся тем, что можем давать играть молодым футболистам. Мы делаем это, потому что они заслуживают свои шансы. Педри, Мориба, Пуч, Мингеса, Араухо подтверждают, что их ждет большое будущее.

Они заслужили свои шансы. И у нас нет никаких оправданий из-за того, что играет молодежь. Мы здесь для того, чтобы побеждать. А побеждать с молодежью еще приятнее», – сказал Куман.