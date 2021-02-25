Сможет ли «МЮ» притормозить полет «Сити» к титулу? Есть 1000 рублей на ставку в крутом дерби

В центральной игре 27-го тура АПЛ лидер чемпионата «Манчестер Сити» в дерби встречается с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» выиграл 21 матч подряд, у «Юнайтед» 21 игра без поражений на выезде в лиге. Букмекеры не слишком верят, что у команды Сульшера есть шанс продлить серию: коэффициент на победу «красных дьяволов» составляет 6,00. На ничью можно поставить за 4,50 (надо отметить, что вничью клубы между собой играют редко – есть лишь один такой результат в 10 последних матчах), а в целом «Сити» идет большим фаворитом с кэфом 1,57.

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