Бруну о матчах с «большой шестеркой» АПЛ: «Забил «Тоттенхэму», но говорят, что пенальти не в счет!»

Полузащитник высказался по поводу своей статистики в матчах с командами так называемой «большой шестерки» АПЛ.

«Я не знаю, что имеется в виду под «большой шестеркой», потому что есть таблица, в ней есть команды на первых шести строчках. Я в матче с некоторыми из них забивал и отдавал голевые пасы.

В этом сезоне я забил «Тоттенхэму» (1:6). Но некоторые люди говорят, что пенальти не в счет!

Знаю, от меня ждут, что я буду забивать или отдавать результативную передачу в каждом матче, потому что я играл по-настоящему хорошо после перехода в клуб. И я бы тоже этого хотел, это самое важное.

Но я не смотрю на то, с кем играю, входит этот клуб в «большую шестерку» или нет. Я к каждому матчу подхожу одинаково», – заявил португалец.

У Бруну 1+0 за 7 игр против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ. Он забил «Тоттенхэму» (1:6)