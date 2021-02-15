К ЛГБТ в Испании принадлежат 142 профессиональных футболиста. Так считает партия PSOE

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) зарегистрировала в конгрессе депутатов незаконодательное предложение.

В нем она призывает правительство приложить усилия для искоренения противоречащего сексуальной свободе поведения в спорте, особенно в футболе.

В рамках инициативы предлагается прерывать спортивные мероприятия в случае действий против ЛГБТ, расистского поведения или оскорбления женщин.

Представители партии заявляют, что по крайней мере 6% европейского населения считают себя членами ЛГБТ, что, по их подсчетам, означает, что «в Испании около 1,3 млн представителей ЛГБТ будут заниматься спортом, в частности, 270 из 4 453 спортсменов высокого уровня».

Социалисты допускают, что в футболе более 42 000 игроков принадлежат к ЛГБТ, из которых 142 профессиональных футболиста.

Стоит отметить, что в ни один футболист открыто не признался, что является гомосексуалистом.