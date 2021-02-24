Квинси Промес: «Мне уже доверяли капитанскую повязку в «Спартаке». Готов быть лидером и сейчас»

Полузащитник «Спартака» высказался по поводу капитанской повязки.

– Некоторые болельщики считают, что ты достоин быть капитаном «Спартака». В случае с 10-м номером ты проявил уважение к Бакаеву и взял себе 24-й. К повязке тоже относишься спокойно?

– Для меня это точно не проблема. Мне уже доверяли капитанскую повязку в «Спартаке», готов быть лидером и сейчас.

Но у нас есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие. В идеале вообще каждый должен быть лидером, а повязка в данном случае не главное, – сказал Промес.

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