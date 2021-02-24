Анатолий Тимощук: «У Азмуна около 25 лошадей. У него загораются глаза, когда говоришь о лошадях»

Тренер рассказал о любви форварда Сердара Азмуна к лошадям.

– Во время отпуска между сборами вы освоили верховую езду. У Азмуна советы спрашивали?

– Нет, но прислал Сердару видео – он очень обрадовался, когда увидел лошадей. Серьезно ведь этим занимается, очень их любит. У него около 25 собственных лошадей. Когда говоришь с Азмуном о лошадях, у него сразу загораются глаза.

Я был на премьере фильма Азмуна «Серик» – про одного из его жеребцов, который был незаслуженно втянут в допинговый скандал. Проводилось целое расследование. Фильм качественно сделан, Сердар там тоже есть. Иногда спрашиваю, как выступают его лошади.

Мою езду Азмун сразу как профессионал оценил, но сказал, что уровень лошади нужно поднимать. Ему, конечно, виднее. Но лично я получил удовольствие. Очень крутое ощущение, даже само место там было классным. И гармония, которая у тебя сразу возникает с лошадью, ее грация и мощь впечатляет. Это был мой первый опыт, впечатлений масса. Советую всем попробовать.

– Сердар и правда очень любит лошадей. Год назад он перенес наше с ним интервью, потому что по телевизору в это время шли скачки.

– Вот видите! Он очень любит смотреть скачки. Все оценивает с профессиональной точки зрения. Если передо мной поставить десять лошадей, мне будет сложно сказать, где какая и как она скачет. Сердару в этом плане проще, он уже все знает, все изучил – это большая часть его жизни. Это классно, – сказал Тимощук.