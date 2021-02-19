Нападающий «Фиорентины» провел третий матч в Серии А.

29-летний нападающий на 52-й минуте заменил в игре 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:2).

За отведенное ему время – 38 минут без учета добавленных – Кокорин 11 раз коснулся мяча, отдал 10 передач (70% – точность), один длинный пас и один раз позволил себя обыграть.

Кокорин дебютировал за клуб из Флоренции 5 февраля, выйдя на замену на 74-й минуте в игре с «Интером» (0:2). Также он появился на поле в игре с «Удинезе» (0:1) на 68-й минуте.