Кокорин в матче с «Ромой»: 11 касаний мяча, 10 передач при точности 70%, 38 минут на поле

Теги Рома Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Гаэтано Кастровилли Футбол

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел третий матч в Серии А.

29-летний нападающий на 52-й минуте заменил Гаэтано Кастровилли в игре 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:2).

За отведенное ему время – 38 минут без учета добавленных – Кокорин 11 раз коснулся мяча, отдал 10 передач (70% – точность), один длинный пас и один раз позволил себя обыграть.

Кокорин дебютировал за клуб из Флоренции 5 февраля, выйдя на замену на 74-й минуте в игре с «Интером» (0:2). Также он появился на поле в игре с «Удинезе» (0:1) на 68-й минуте.

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