Директор «Сочи» о ФФП: «Проходим лицензирование для еврокубков. Будем готовы, если туда попадем»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко уверен, что у клуба не возникнет проблем с выполнением условий финансового фэйр-плей в случае попадания в еврокубки.

«Что касается финансового фэйр-плей, то мы проходим лицензирование для еврокубков. Если мы туда попадем, то будем готовы.

Наш нынешний успех – симбиоз на всех участках. Каждый работник старается выкладываться на полную. Не может быть хорошего результата, если что-то работает не так.

Да, иногда происходят осечки, но сейчас все хорошо. А иногда все работает, а результат не всегда приходит. Тем более в это время пандемии, никогда не знаешь, как кто восстановится и так далее. Но пока у нас все хорошо», – сказал менеджер.

Сейчас «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице , набрав 36 очков после 20 туров. От идущего на второй строчке ЦСКА команда отстает на один балл.

Директор «Сочи» о шансе выйти в ЛЧ: «Почему нет? Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»