Директор «Сочи» о шансе выйти в ЛЧ: «Почему нет? Хотим, чтобы «Фишт» увидел еврокубки»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о возможном выходе команды с берегов Черного моря в Лигу чемпионов.

«У нас все хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды.

? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень.

Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть.

Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?» – сказал функционер.

занимает в Премьер-лиге 3-е место по итогам 20 туров. У южан 36 очков – на 1 меньше, чем у ЦСКА, и на 6 меньше, чем у «Зенита».