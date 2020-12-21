Директор «Сочи»: «Видно, что болельщиков у нас прибавилось после успехов. Позитива стало больше»

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что после удачных выступлений выросло число болельщиков команды.

«После последних успехов видно, что болельщиков прибавилось. Позитивных отзывов, в целом, стало больше.

Даже ребята из других городов отзываются положительно. Даже те, кто относился негативно, меняют мнение, хотя кто-то продолжает относиться к нам не очень хорошо. Но позитива стало намного больше, даже на трибунах растет количество людей, народ радуется.

Со снятием ограничений и летним сезоном увидим еще больше любителей футбола», – сказал Рубашко.

Сейчас «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 туров. От идущего на второй строчке ЦСКА команда отстает на один балл.

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