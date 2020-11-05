Андрей Кобелев: «Футболисты должны тренироваться минимум 10 часов в день. У нас решили – час, больше сил нет»

Бывший главный тренер поделился мнением о тренировочном процессе футболистов.

– Как может футболист футболом заниматься час в день? Возьмите скрипачей всемирно известных, да любую [профессию] – они тренируются 8-10 часов. Тогда человек прогрессирует. У нас почему-то решили футболисты, что они должны тренироваться час в день. Все, больше ни сил нет, ничего.

– Знаете, как тренируются синхронистки? У них в бассейне тренировки по 12 часов в воде.

– Я уже говорил, что мы пошли к Европе, но оказались в жэ. Значит, надо пересмотреть. Футболисты должны заниматься минимум 10 часов в день.

– Чем, простите? Бегать?

– Нет, зачем, почему? Что значит бегать?

– А что делать?

– Ну вот смотри, с утра встаешь. Во сколько у тебя тренировка, в 11? В 10 должен быть на базе, в 8 должен встать, позавтракать, в 9 выехать – сколько тебе там до базы. Вот ты должен час начинать готовиться уже. А если тебе надо еще затейпироваться, предположим, сделать массаж или отдельную какую-то тренировку на физику – ты должен пораньше приехать. Тренировка там час-полтора.

После этого ты должен сделать заминку, может быть, поплавать или сделать массаж, еще процедуры какие-то. Все равно получается, что ты не можешь приехать, час отработать и уехать. Ты должен готовить себя к тренировке и после тренировки – готовить себя к следующей тренировке. И минимум полдня уходит. А если двухразовая тренировка – 10-12 часов должно уходить.

– Готовить себя к тренировке – что в себя включает?

– Ну по-разному. Есть тренажерный зал. Это же не только приходить и тягать [тяжести]. Разминаться. Есть физиотерапевты. В футболе все время что-то болит, это нормально, потому что человек получает запредельные нагрузки. Поэтому он должен себя подготовиться, размяться, сделать массаж.

Это же не 2-3 минуты. Разминка хорошая занимает 15-20 минут. Чтобы потом на поле не выходить: «Ой, у меня болит» – и из-за одного-двух-трех человек вся команда 15-20 минут разминается, – сказал Кобелев.