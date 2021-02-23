Sports.ru ищет Backend-разработчиков

Sports.ru — наш флагманский проект с более, чем 20-летней историей. Это не просто главное медиа о спорте в рунете, это технологическая платформа, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм, читать текстовые трансляции и полноценно участвовать в жизни комьюнити.

Внутри Sports.ru мы создали юнит Platform. Это отдельная команда разработки, призванная обеспечить высокую доступность, производительность и прозрачность работы сервисов Sports.ru, разработать инструментарий для автоматизации рутины и снизить «порог входа» в проект для разработчиков.

Нам важно делать продукты еще более технологичными и удобными и давать пользователям только лучшее — для этого командам нужны новые люди. Поэтому мы ищем Backend-разработчиков, которые вместе с нами будут строить топовое спортивное медиа для многомиллионной аудитории.

В Sports.ru нам нужен разработчик PHP + Go. В команду Platform мы ищем разработчика, использующего Go + любой ООП-язык. Для обеих команд также важны знание SQL и опыт работы с Kubernetes.

Подробнее о вакансиях: Backend Developer и Backend Developer в Platform.

Остальные наши вакансии можно посмотреть в корпоративном блоге Sports.ru.