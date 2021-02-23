«Краснодар» на 85-й минуте ушел от поражения в матче с «Уралом» (2:2), отыграв почти час в меньшинстве

В 20-м туре РПЛ сыграл вничью с (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Быки» открыли счет в первом тайме, но на 35-й минуте остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Игорь Смольников.

Во втором тайме дубль Рафала Аугустыняка вывел «Урал» вперед, однако гол Реми Кабелла на 85-й минуте позволил «Краснодару» уйти от поражения.

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