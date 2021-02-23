«Краснодар» на 85-й минуте ушел от поражения в матче с «Уралом» (2:2), отыграв почти час в меньшинстве

Теги премьер-лига Россия Урал Sports.ru Игорь Смольников Краснодар Реми Кабелла Рафал Аугустыняк Футбол

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Быки» открыли счет в первом тайме, но на 35-й минуте остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Игорь Смольников.

Во втором тайме дубль Рафала Аугустыняка вывел «Урал» вперед, однако гол Реми Кабелла на 85-й минуте позволил «Краснодару» уйти от поражения.

Краснодар – Урал 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
28 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Сулейманов, 1:1 – 52 Аугустыняк, 1:2 – 59 Аугустыняк, 2:2 – 85 Кабелла.
КраснодарАгкацев, Чернов (Ойонго, 33; Мартынович, 46), Смольников, Сорокин, Панталеао, Ольссон (Вильена, 63), Классон, Ионов, Газинский, Сулейманов (Кабелла, 72), Ари (Вандерсон, 63).
УралГодзюр, Рыков, Страннберг, Кулаков, Калинин, Йовичич (Мишкич, 46), Эль-Кабир (Максименко, 84), Бикфалви, Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 68), Ибрахимай (Гаджимурадов, 75).
Предупреждения:
Йовичич (4), Смольников (26), Рыков (48).
Удаление:
Смольников (35).

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