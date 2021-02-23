«Краснодар» на 85-й минуте ушел от поражения в матче с «Уралом» (2:2), отыграв почти час в меньшинстве

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Быки» открыли счет в первом тайме, но на 35-й минуте остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Игорь Смольников.
Во втором тайме дубль Рафала Аугустыняка вывел «Урал» вперед, однако гол Реми Кабелла на 85-й минуте позволил «Краснодару» уйти от поражения.
- Дата проведения
- 28 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 1:0 – 12 Сулейманов, 1:1 – 52 Аугустыняк, 1:2 – 59 Аугустыняк, 2:2 – 85 Кабелла.
-
Краснодар –
Агкацев, Чернов (Ойонго, 33; Мартынович, 46), Смольников, Сорокин, Панталеао, Ольссон (Вильена, 63), Классон, Ионов, Газинский, Сулейманов (Кабелла, 72), Ари (Вандерсон, 63).
-
Урал –
Годзюр, Рыков, Страннберг, Кулаков, Калинин, Йовичич (Мишкич, 46), Эль-Кабир (Максименко, 84), Бикфалви, Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 68), Ибрахимай (Гаджимурадов, 75).
- Предупреждения:
- Йовичич (4), Смольников (26), Рыков (48).
- Удаление:
- Смольников (35).