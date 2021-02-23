ЦСКА хотел назначить Рангника главным тренером в конце 2020-го (Metaratings)

рассматривал возможность назначить на пост главного тренера , утверждает Metaratings.

Армейцы контактировали с представителями экс-тренера «РБ Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайма» в конце 2020 года, однако его агенты отказались вести переговоры.

Рангник заявил ЦСКА, что ждет предложений от более именитых команд из топ-5 лиг Европы.

«Мы никогда не комментируем переговоры наших клиентов с каким-либо из клубов. Да, в услугах господина Рангника заинтересовано множество клубов Европы. Однако мы не можем раскрыть никаких деталей», – сообщил представитель компании ProjectB, ведущей дела Рангника.