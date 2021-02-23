«Ростов» забил «Зениту» после ошибки Кержакова. Вратарь столкнулся с Сантосом, стоявшим у штанги

Нападающий Али Соу открыл счет в матче РПЛ с «Зенитом» (1:0, второй тайм).

После подачи Георгия Махатадзе в штрафную выиграл верховую борьбу и скинул мяч на Соу. Мяч попал в грудь гамбийцу и от нее отскочил в ворота.

Вратарь «Зенита» попытался отбить удар, но столкнулся со стоявшим у штанги защитником , из-за чего мяч пересек линию ворот. Сантос попытался вынести мяч, но после этого Соу снова добил его в сетку.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.