«Ростов» забил «Зениту» после ошибки Кержакова. Вратарь столкнулся с Сантосом, стоявшим у штанги

Нападающий «Ростова» Али Соу открыл счет в матче РПЛ с «Зенитом» (1:0, второй тайм).
После подачи Георгия Махатадзе в штрафную «Зенита» Алексей Козлов выиграл верховую борьбу и скинул мяч на Соу. Мяч попал в грудь гамбийцу и от нее отскочил в ворота.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков попытался отбить удар, но столкнулся со стоявшим у штанги защитником Дугласом Сантосом, из-за чего мяч пересек линию ворот. Сантос попытался вынести мяч, но после этого Соу снова добил его в сетку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов» забил в ворота «Зенита» очень странный гол 😮— Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021
Что там произошло вообще? 🙆♂https://t.co/jvdacYHSHu pic.twitter.com/mrSTm8nikw