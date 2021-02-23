Полузащитник высказался о стиле игры команды из Санкт-Петербурга.

– Болельщики часто критикуют команду якобы за то, что ее тактика в атаке совсем не разнообразна – подачи, навесы с флангов... Вы так не считаете?

– В матчах против «Зенита» многие команды садятся низко, а такую оборону сложно взламывать, играя в короткий и средний пас. У соперников могут восемь-девять человек запереться в штрафной! Габаритные игроки атаки какие-то матчи спасали, когда не было возможности вскрыть оборону низом. А кроссы в штрафную часто приводили к голам и победам.

Мы стараемся отталкиваться от своей игры, но матч зачастую диктует другую ситуацию, и нам приходится подстраиваться, искать варианты для вскрытия обороны соперника.

– То, что «Зенит» якобы играет скучно, – это миф? Игрокам нравится футбол Семака?

– «Зенит» два года подряд выигрывает чемпионский титул. Людям, которые не болеют за «Зенит», от этого и становится скучно. Им хочется, чтобы другие команды побеждали. Главное – результат, и команда его добивается.

В предыдущих двух сезонах мы уверенно пришли к чемпионству. В этом есть спады, конечно. Но это непростой сезон из-за отсутствия летней паузы. Мы на первом месте и стремимся остаться на вершине, – сказал Ерохин.

Сегодня «Зенит» в первом матче РПЛ после зимней паузы примет «Ростов». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию, которая начнется в 16:30 по московскому времени.