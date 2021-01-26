Месси надоели слухи про «ПСЖ». Он не примет решение, пока не выслушает планы нового руководства «Барсы» (Marca)

Форварду «Барселоны» Лионелю Месси надоели слухи о его возможном переходе в .

Аргентинцу не нравятся подобные разговоры, потому что он ни с кем не контактировал по поводу своего будущего, сообщает Marca.

Окончательное решение Месси примет в конце сезона, а не сейчас. Принципиальный момент в этом вопросе заключается в том, что игрок хочет дождаться выборов президента «Барселоны».

Месси не примет решение, пока предварительно не выслушает, что ему предлагает новое руководство, и не поговорит с президентом. Это касается не экономических вопросов, а спортивных, которые беспокоят его больше всего.

Кажется, слив контракта Месси – часть предвыборных игр в «Барсе». Это выгодно Фрейше (самый близкий к Бартомеу кандидат)