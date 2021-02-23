«Зенит» – большой фаворит в матче с «Ростовом», но для смелой ставки без риска есть 1000 рублей

«Зенит» в первом после рестарта туре чемпионата России принимает «Ростов».

В первом круге лидер чемпионата уверенно разобрался с ростовчанами в гостях и дома выглядит крепким фаворитом. За успех команды Сергея Семака дают коэффициент 1,42, на парней Карпина можно зарядить с невероятным кэфом 8,40. Ничья тоже представляется букмекерам маловероятным исходом: коэффициент на дележ очков равен 4,65.

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