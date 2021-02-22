Лидеры «Шальке» потребовали уволить Гросса после 0:4 от «Боруссии». Он путает имена игроков

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Игроки «Шальке» недовольны работой Кристиана Гросса, который занимает пост главного тренера команды.

По данным Sport1, специалист потерял поддержку футболистов. Лидеры «Шальке» обратились к спортивному директору клуба Йохену Шнайдеру после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:4) в рурском дерби и потребовали уволить Гросса, однако менеджер отказал футболистам.

Игроки команды считают тренировки швейцарского специалиста плохими, также футболисты называют его слабым тактиком. К тому же, тренер путает игроков и называет их чужими именами. Это не нравится футболистам. В частности, тренер называл полузащитника Джана Боздогана Кааном Эрдоганом, а хавбека Алессандро Шопфа – Массимо Шуппом.

Вероятно, временным тренером «Шальке» может стать ассистент швейцарца Райнер Видмайер или Норберт Элгерт, который работает с командой U19. 

Гросс возглавил клуб в декабре 2020 года, став четвертым тренером команды за сезон. До этого с «Шальке» поработали Дэвид Вагнер и Мануэль Баум, а Хуб Стевенс исполнял обязанности главного тренера с 18 декабря.

Сейчас «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 22 турах чемпионата. 

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