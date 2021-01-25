Павел Погребняк: «Бавария» интересовалась мной. Но у меня был контракт с «Зенитом», вроде как не отпустили» 

Форвард вспомнил, что им в период выступлений за интересовалась .

– Назови мне один самый топовый клуб, который тобой интересовался на пике.

– Многими нашими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы. И мной в том числе. Но слухи это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.

– Погребняком интересовалась «Бавария»! Аааа! Это кайф. Почему не оказался в «Баварии»?

– У меня контракт с «Зенитом» был.

– Ну и что?

– Были разговоры о продлении...

– Ты сам не захотел?

– Не, я хотел. Как я потом узнал, вроде как не отпустили.

– «Зенит» не отпустил?

– Я не могу так утверждать, но сам факт – разговоры были, – сказал Погребняк в интервью Евгению Савину.