Павел Погребняк: «Бавария» интересовалась мной. Но у меня был контракт с «Зенитом», вроде как не отпустили» 

Форвард «Урала» Павел Погребняк вспомнил, что им в период выступлений за «Зенит» интересовалась «Бавария».
– Назови мне один самый топовый клуб, который тобой интересовался на пике.
– Многими нашими российскими футболистами интересовались топ-клубы Европы. И мной в том числе. Но слухи это слухи, а реальный интерес был только от «Баварии». И, наверное, все.
– Погребняком интересовалась «Бавария»! Аааа! Это кайф. Почему не оказался в «Баварии»?
– У меня контракт с «Зенитом» был.
– Ну и что?
– Были разговоры о продлении...
– Ты сам не захотел?
– Не, я хотел. Как я потом узнал, вроде как не отпустили.
– «Зенит» не отпустил?
– Я не могу так утверждать, но сам факт – разговоры были, – сказал Погребняк в интервью Евгению Савину.