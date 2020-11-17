Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. Он живет в Сочи и помогает Азмуну в Петербурге («СЭ»)

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев настроен в этом году найти себе новое место работы.
68-летний тренер, покинувший казанский клуб в июне 2019 года, рассчитывает на предложение от топ-клуба РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
Бердыев не хочет браться за проект, где все придется начинать с нуля: бороться за сохранение места в лиге, долго подбирать состав под задачи и тратить время. Он хочет сразу прийти в команду, где есть ресурсы для борьбы за медали и право участвовать в еврокубках.
У Бердыева были варианты с «Динамо» и «Ахматом». Однако спортивный директор москвичей Желько Бувач убедил руководство, что нужно пригласить Сандро Шварца. А от предложения клуба из Грозного тренер сам отказался.
Бердыев в прошлом году, в период пандемии, переехал из Казани в Сочи, где у него появилась своя недвижимость. Специалист периодически появлялся в столице Татарстана, но большую часть времени он проводит на юге России.
Также Бердыев порой бывает в Санкт-Петербурге, где встречается с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. Он всегда на связи с нападающим: проводит разборы его действий после матчей, дает свою оценку, подсказывает, как и в чем улучшить игру, постоянно созванивается с ним или его окружением. Тренер хочет помочь футболисту уехать в европейский чемпионат и продолжает помогать ему.
Кроме того, Бердыев курировал тренировки экс-форварда «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Александра Бухарова, который в прошлом году хотел возобновить карьеру. Тренер помогал 35-летнему футболисту набрать кондиции в Казани.