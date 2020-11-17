Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. Он живет в Сочи и помогает Азмуну в Петербурге («СЭ»)

Бывший главный тренер «Рубина» настроен в этом году найти себе новое место работы.

68-летний тренер, покинувший казанский клуб в июне 2019 года, рассчитывает на предложение от топ-клуба , сообщает «Спорт-Экспресс».

Бердыев не хочет браться за проект, где все придется начинать с нуля: бороться за сохранение места в лиге, долго подбирать состав под задачи и тратить время. Он хочет сразу прийти в команду, где есть ресурсы для борьбы за медали и право участвовать в еврокубках.

У Бердыева были варианты с и . Однако спортивный директор москвичей Желько Бувач убедил руководство, что нужно пригласить Сандро Шварца. А от предложения клуба из Грозного тренер сам отказался.

Бердыев в прошлом году, в период пандемии, переехал из Казани в Сочи, где у него появилась своя недвижимость. Специалист периодически появлялся в столице Татарстана, но большую часть времени он проводит на юге России.

Также Бердыев порой бывает в Санкт-Петербурге, где встречается с форвардом «Зенита» . Он всегда на связи с нападающим: проводит разборы его действий после матчей, дает свою оценку, подсказывает, как и в чем улучшить игру, постоянно созванивается с ним или его окружением. Тренер хочет помочь футболисту уехать в европейский чемпионат и продолжает помогать ему.

Кроме того, Бердыев курировал тренировки экс-форварда «Рубина», и «Ростова» , который в прошлом году хотел возобновить карьеру. Тренер помогал 35-летнему футболисту набрать кондиции в Казани.