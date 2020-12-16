Рауль Рианчо: «Бердыев – отличный вариант для «Спартака». Он может вернуть клуб на первые позиции»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об экс-тренере «Рубина» Курбане Бердыеве.

– Вы много работали с Курбаном Бердыевым, видите его в «Спартаке» после Тедеско?

– Почему нет? Это превосходный специалист, который раскладывает соперника на атомы. Бердыев в «Спартаке» – это было бы очень интересно. До Бердыева Казани, по сути, не было на международной футбольной карте – мало кто вообще знал, что есть такой клуб, как «Рубин».

Я сотрудничал со многими специалистами в своей жизни – и лишь единицы относились к своей работе так, как это делал Бердыев. Вполне возможно, именно он может вернуть «Спартак» на первые позиции

– То есть ваш кандидат – Курбан Бердыев?

– (Смеется) Не знаю, какие есть еще кандидаты, но Бердыев – это отличный вариант.

Я девять лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейскому тренеру в этих странах очень сложно адаптироваться. И это одна из причин, почему даже у тренеров с именем не получалось здесь: нужно действительно очень во многом себя менять.

Так что если «Спартаку» предстоит выбор тренера, надо делать ставку на специалиста, уже адаптированного к РПЛ, – сказал Рианчо.