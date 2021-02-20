Sports.ru запускает текстовый сериал «Деньгам нужен ум» – о финансовой грамотности в нашем футболе

Мы запускаем текстовый сериал «Деньгам нужен ум», где обсудим проблемы финансовой грамотности в нашем футболе: почему игроки сходят с ума, получая огромные контракты, как теряют миллионы из-за доверчивости и недостатка знаний, что делать тем, кому не светят и пышные бонусы.

Каждый день в течение недели на сайте будут выходить очень разные материалы – от истории денег в футболе и правил управления счетами до интервью с бывшим игроком , который мечтает покорить США стартапом.

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