Sports.ru запускает текстовый сериал «Деньгам нужен ум» – о финансовой грамотности в нашем футболе

Теги Артем Ребров премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Олимп-ПФЛ Sports.ru почитать деньги Футбол

Мы запускаем текстовый сериал «Деньгам нужен ум», где обсудим проблемы финансовой грамотности в нашем футболе: почему игроки сходят с ума, получая огромные контракты, как теряют миллионы из-за доверчивости и недостатка знаний, что делать тем, кому не светят РПЛ и пышные бонусы.

Каждый день в течение недели на сайте будут выходить очень разные материалы – от истории денег в футболе и правил управления счетами Артема Реброва до интервью с бывшим игроком ПФЛ, который мечтает покорить США стартапом.

Заходите на сайт каждый день и высказывайтесь – давайте вместе обсуждать ситуацию, чтобы она могла улучшиться как можно скорее. Для удобства мы завели специальный блог «Сериалы Sports.ru», подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить.

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