Sports.ru запускает текстовый сериал «Деньгам нужен ум» – о финансовой грамотности в нашем футболе

Мы запускаем текстовый сериал «Деньгам нужен ум», где обсудим проблемы финансовой грамотности в нашем футболе: почему игроки сходят с ума, получая огромные контракты, как теряют миллионы из-за доверчивости и недостатка знаний, что делать тем, кому не светят РПЛ и пышные бонусы.
Каждый день в течение недели на сайте будут выходить очень разные материалы – от истории денег в футболе и правил управления счетами Артема Реброва до интервью с бывшим игроком ПФЛ, который мечтает покорить США стартапом.
Заходите на сайт каждый день и высказывайтесь – давайте вместе обсуждать ситуацию, чтобы она могла улучшиться как можно скорее. Для удобства мы завели специальный блог «Сериалы Sports.ru», подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить.
💸 В нашем футболе много проблем из-за того, что игроки плохо управляют деньгами— Sports.ru (@sportsru) February 24, 2021
💰 Проблемы нужно обсуждать, поэтому мы запускаем текстовый сериал «Деньгам нужен ум». Это будет важная неделя – ждем вас на сайте 👇https://t.co/DLzLXCHfQU pic.twitter.com/p4GRJwPr05