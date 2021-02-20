Садьо Мане: «Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Салах. Без него мы бы столько не забили»

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Вингер «Ливерпуля» Садьо Мане высоко оценил вклад одноклубника Роберто Фирмино в успехи команды.

«Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но это часть футбола – всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, честно говоря.

Он делает ситуацию проще для нас. Думаю, Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда говорю Бобби: «Ты должен сменить гражданство на сенегальское». Это стало бы исполнением мечты!

Я его люблю, он мой любимый одноклубник», – сказал Мане в интервью ESPN Brasil.

В 25 матчах сезона АПЛ Фирмино забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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