Садьо Мане: «Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Салах. Без него мы бы столько не забили»

Вингер «Ливерпуля» Садьо Мане высоко оценил вклад одноклубника Роберто Фирмино в успехи команды.
«Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но это часть футбола – всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, честно говоря.
Он делает ситуацию проще для нас. Думаю, Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда говорю Бобби: «Ты должен сменить гражданство на сенегальское». Это стало бы исполнением мечты!
Я его люблю, он мой любимый одноклубник», – сказал Мане в интервью ESPN Brasil.
В 25 матчах сезона АПЛ Фирмино забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.