«Ливерпуль» интересуется Окампосом, но не уверен, стоит ли платить 65 млн евро. Минамино могут включить в сделку

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Вингер «Севильи» Лукас Окампос может оказаться в АПЛ.

В его подписании заинтересован «Ливерпуль». Аргентинец хотел бы перейти в мерсисайдский клуб.

Согласно данным La Razon, «Ливерпуль» действительно хочет приобрести 26-летнего футболиста, но пока не решил, стоит ли направлять «Севилье» предложение по трансферу Окампоса в размере 65 миллионов евро.

«Севилье», в свою очередь, нравится полузащитник Такуми Минамино, который принадлежит мерсисайдцам, но выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. Его могут включить в сделку, чтобы снизить стоимость Окампоса.

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