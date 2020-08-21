«Ливерпуль» интересуется Окампосом, но не уверен, стоит ли платить 65 млн евро. Минамино могут включить в сделку

Вингер «Севильи» может оказаться в .

В его подписании заинтересован «Ливерпуль». Аргентинец хотел бы перейти в мерсисайдский клуб.

Согласно данным La Razon, действительно хочет приобрести 26-летнего футболиста, но пока не решил, стоит ли направлять «Севилье» предложение по трансферу Окампоса в размере 65 миллионов евро.

«Севилье», в свою очередь, нравится полузащитник , который принадлежит мерсисайдцам, но выступает за на правах аренды. Его могут включить в сделку, чтобы снизить стоимость Окампоса.