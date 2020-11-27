Быстров о Малкоме: «Если получаешь больше 5 млн, имей совесть и пробегись немного. Ходит по полю пешком»

Бывший полузащитник высказался о поражении петербуржцев от (0:3) в матче Лиги чемпионов.

«Причина поражения «Зенита»? Были куплены футболисты для Лиги чемпионов, а не для чемпионата России. В чемпионате можно справляться Суторминым и Мостовым. Для этого покупаются иностранцы, которые обязаны проявлять себя в данном турнире.

Если иностранцы, купленные за 40 и за 20 миллионов, сидят на трибуне и смотрят футбол с бургерами и кока-колой, то о чем здесь можно говорить? Мы говорим про Семака, а он получает свой опыт. Игроки же выходят на поле. Они должны хоть что-то показать.

Если ты получаешь больше 5 миллионов, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет .

Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю.

Плюс вопрос, если у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату», – сказал Быстров.

В этом сезоне бразилец провел 12 матчей в , забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В 2 играх Лиги чемпионов Малком не отметился результативными действиями.