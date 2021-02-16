Карпин о 0:1 с «Ахматом»: «Объяснений нет. Сделали все, что нужно, они забили пенальти, а мы нет»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ахматом» (0:1) в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России.

«Как описать результат матча? Никак. Объяснений нет. Не только в невезении дело. Это самое простое, что можно сказать. Была лучшая игра против , и ее проиграли. Они забили пенальти, а мы нет.

По игре вопросы могут быть, претензии тоже, связанные с тактикой. Сделали все, что нужно. Создавали моменты. Ни одного момента создать не дали, там – создали.

Еременко? Никак не сказалось. Ничего не ясно пока с травмой», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».