Еременко о ЦСКА и дисквалификации за кокаин: «Я накосячил. Благодарен клубу со своей стороны»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна. Собеседники затронули тему дисквалификации, которую хавбек получил в период выступлений за ЦСКА в 2016 году за употребление кокаина.
– Что тебе было сложнее пережить – карантин, болезнь или дисквалификацию?
– Конечно, дисквалификацию. Конечно, дисквалификацию, какой тут вопрос (грустно разводит руками).
– Когда сейчас происходило это все с коронавирусом, с карантином, ты философски на ситуацию смотрел?
– Ну конечно. После всего, что было, это было даже несравнимо.
– Во время дисквалификации не было мысли послать все и карьеру завершить?
– Нет-нет, вообще не было. Надо было показать, что все не так.
– Доказать всем, да?
– Конечно. Прежде всего близким, всем.
– У тебя была поддержка родных, да?
– Конечно, конечно, особенно жены. Без нее бы не знаю, как бы…
– Она сейчас с тобой в Ростове?
– Нет, но делаем все, чтобы приехали. Сейчас границы закрыты. Стараемся сделать. Хорошо, что их здесь не было сейчас, когда все это…
– Они в Финляндии?
– Да.
– Ростов – комфортный город для жизни, для семьи Еременко?
– Очень.
– У тебя же жена не из России.
– Очень комфортно. Только вот школа для детей – по-русски так себе – только это, единственное. А так, конечно, очень комфортно.
– Ты с ЦСКА нормально расстался? Какие отношения в ментальном плане?
– С моей стороны я благодарен, что… Не то что поняли, но как бы на этом все.
Я накосячил. Конечно, мне неудобно, неприятна эта вся история, – сказал футболист.
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