Еременко о ЦСКА и дисквалификации за кокаин: «Я накосячил. Благодарен клубу со своей стороны»

Теги ЦСКА Ростов Роман Еременко премьер-лига Россия дисквалификации Нобель Арустамян Футбол

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна. Собеседники затронули тему дисквалификации, которую хавбек получил в период выступлений за ЦСКА в 2016 году за употребление кокаина.

– Что тебе было сложнее пережить – карантин, болезнь или дисквалификацию?

– Конечно, дисквалификацию. Конечно, дисквалификацию, какой тут вопрос (грустно разводит руками).

– Когда сейчас происходило это все с коронавирусом, с карантином, ты философски на ситуацию смотрел?

– Ну конечно. После всего, что было, это было даже несравнимо.

– Во время дисквалификации не было мысли послать все и карьеру завершить?

– Нет-нет, вообще не было. Надо было показать, что все не так.

– Доказать всем, да?

– Конечно. Прежде всего близким, всем.

– У тебя была поддержка родных, да?

– Конечно, конечно, особенно жены. Без нее бы не знаю, как бы…

– Она сейчас с тобой в Ростове?

– Нет, но делаем все, чтобы приехали. Сейчас границы закрыты. Стараемся сделать. Хорошо, что их здесь не было сейчас, когда все это…

– Они в Финляндии?

– Да.

– Ростов – комфортный город для жизни, для семьи Еременко?

– Очень.

– У тебя же жена не из России.

– Очень комфортно. Только вот школа для детей – по-русски так себе – только это, единственное. А так, конечно, очень комфортно.

– Ты с ЦСКА нормально расстался? Какие отношения в ментальном плане?

– С моей стороны я благодарен, что… Не то что поняли, но как бы на этом все.

Я накосячил. Конечно, мне неудобно, неприятна эта вся история, – сказал футболист.

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