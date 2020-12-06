Дзюба забил 129-й гол в ЧР и делит 3-е место с Кириченко. У Кержакова 139

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче РПЛ со «Спартаком» (3:1).
Это 129-й мяч 32-летнего игрока в чемпионатах России, и он вышел на третье место в истории, сравнявшись с Дмитрием Кириченко. При этом Дзюба провел меньше игр – 352 против 377.
Вторую позицию в списке с 139 голами занимает Александр Кержаков, рекордсмен – Олег Веретенников (143).
Подробнее статистику Дзюбы можно найти здесь.
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