Тренер «Сочи» Бородин о судьях: «Болельщики «Спартака» видят везде заговор и говорят, что их убивают»

Тренер вратарей «Сочи» поделился мнением о судействе в российском футболе.

– У вас есть ощущение, что судьи работают на свой карман?

– Конечно, бывало такое ощущение. Это может быть незаметно, но ты понимаешь, что определенный стык в одну сторону свистят, в другую – нет. Нет единой трактовки, потому что один судья дает вести борьбу, второй – тут же показывает желтую. Нет единой шкалы борьбы, она постоянно плавает.

– Но вот сильно недоволен судейством в матчах с . Два года странная ситуация с пенальти. Началось все с Понсе и Заболотного.

– Какой там пенальти?! Понсе бьет, прокидывает, Заболотный играет этот мяч, а в него на полной скорости еще и врезаются. Я понимаю, у «Спартака» огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Но практика показывает, что это идет как синусоида: где-то очки пришли, но где-то, наоборот, их отняли.

– Когда говорят, что судьи помогают «Сочи» – какие у вас эмоции?

– Я об этом совсем не думаю. Мне все равно. Я сосредоточен на результатах своей команды. Другое дело, что можно найти много похожих моментов, где в одних ситуациях дается пенальти, в других – нет. И это методическая проблема.

Вы судейским корпусом приезжайте, всех соберите, покажите нарезки и скажите, что в этой ситуации мы будем ставить пенальти, в этой ситуации мы будем удалять, в этой ситуации будет желтая, в этой – не будет. Донесите это до всех команд, а потом в сезоне держите планку. Тогда все вопросы отпадут.

В Европе, например, ВАР 10 секунд смотрят, и игра продолжается. У нас же по 2 минуты судья стоит слушает, потом еще бежит смотреть, и все растягивается на очень долгое время. И ведь бывают ключевые моменты матча, когда одна команда массированно давит, но возникает передышка – и преимущество теряется, – сказал Бородин.