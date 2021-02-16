Дзюба о проигрыше Медведева в финале Australian Open: «Иногда поражения – предвестники побед. Ты еще выиграешь «Шлем»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Новак Джокович Australian Open Даниил Медведев Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6) в финале Australian Open.

«Не расстраивайся, все нормально будет. Умничка в любом случае, Даня. Мы тобой гордимся.

Иногда поражения – это предвестники больших побед. Третья ракетка мира. Думаю, ты еще выиграешь свой «Шлем» и, надеюсь, не один.

Джок, конечно, сегодня был очень хорош. Заберет [корону у Джоковича] рано или поздно. Все будет нормально», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

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