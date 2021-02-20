Джокович выиграл 18-й «Шлем» и 9-й Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович, в финале Australian Open обыгравший чемпиона итогового турнира ATP Даниила Медведева 7:5, 6:2, 6:2, выиграл 18-й титул «Большого шлема» и девятый – в Австралии.

33-летний серб стал вторым после Рафаэля Надаля теннисистом, побеждавшим на одном «Шлеме» девять раз (испанец – 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос»). Он выиграл очередной Australian Open через 13 лет после первого, ни разу не проиграв на турнире после полуфинала.

По общему числу «Шлемов» Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Джокович феноменален. Уничтожи Медведева и девятый (!) раз выиграл Australian Open