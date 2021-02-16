Дзюба про финал Australian Open: «Медведеву по силам взять титул. Все зависит от психологии»

Форвард поделился ожиданиями от матча между и Новаком Джоковичем в финале .

«Очень рад выходу Медведева в финал. Поздравил его с победой и пожелал удачи против Джоковича. Даниле по силам взять титул.

Обязательно посмотрю финал и буду болеть за Медведева. Все зависит от психологии и характера. Верим в Даню!» – заявил Дзюба.

Sports.ru будет вести онлайн матча Джоковича и Медведева. Начало игры – в 11:30 по московскому времени.

Медведев спарринговал Джоковичу и летал на его самолете, когда только вышел из юниоров. А теперь попробует отнять у серба любимый «Шлем»