«Дзюбе надо искать замену. Когда-то был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь «второй этаж»!» Орлов о вылете «Зенита» из Кубка

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал поражение от (1:2) в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.

«Причина поражения команды Семака? Выпало пять игроков. Барриос, , Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба.

Надо искать ему замену, новые варианты. Пока он не готов. Возможно, стоило сразу с первых минут выпустить впереди молодежь. Схема с пятью полузащитниками и одним Дзюбой не сработала. Конечно, сказались ошибки обороны питерцев. Не слишком удачно сыграл и Лунев.

Ну и надо отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически. А «Зениту» нужно крепко подумать, как разнообразить атакующие действия.

Надо эффективнее играть на флангах. не впечатлил. Он хорош, когда на поле Дуглас и Барриос. А когда тех нет, Вендел, Ерохин, Кузяев, Оздоев должны становиться лидерами на поле. Мы этого не видели. Вроде бы, опытные ребята, а разницу не делают...

В общем, питерцам необходима «десятка» и еще один форвард. Мне сложно сказать, когда Дзюба наберет форму. Ищите замену. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь «второй этаж»!

Дело в том, что пять футболистов, о которых я сказал выше, так сразу не поправятся к «Ростову». Преимущество в четыре очка над ЦСКА может и улетучиться. Так что питерцам предстоит предпринять решительные действия. Нет фланговых атак...

Дзюба практически не смещался, не уходил во фланг, не «дергал» защитников, не уводил их за собой. Это же проблема! Все атаки через центр, и все как-то без идей. Довольно читаемо», – поделился мнением Орлов.

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