Чемпионат Англии. «Челси» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» играет с «Эвертоном»

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25-й тур АПЛ открылся матчем «Вулверхэмптон»«Лидс» (1:0).

В субботу «Саутгемптон» принимает «Челси», «Ливерпуль»«Эвертон».

В воскресенье «Вест Хэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – с «Ньюкаслом».

Завершится тур в понедельник матчем «Брайтон»«Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

25-й тур

Саутгемптон – Челси
Дата проведения
20 февраля, 15.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Вест Бромвич
Дата проведения
20 февраля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
20 февраля, 20.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
21 февраля, 15.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Лестер
Дата проведения
21 февраля, 17.05, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Манчестер Сити
Дата проведения
21 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
21 февраля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Кристал Пэлас
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Лидс 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 64, автогол Мелье.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Кастро (Марсал, 60; Аит-Нури, 82), Семеду, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).
ЛидсМелье, Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81), Рафинья, Бэмфорд, Робертс.
Предупреждение:
Нету (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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