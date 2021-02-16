Чемпионат Англии. «Челси» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» играет с «Эвертоном»

25-й тур АПЛ открылся матчем «Вулверхэмптон» – «Лидс» (1:0).
В субботу «Саутгемптон» принимает «Челси», «Ливерпуль» – «Эвертон».
В воскресенье «Вест Хэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – с «Ньюкаслом».
Завершится тур в понедельник матчем «Брайтон» – «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
25-й тур
- Дата проведения
- 20 февраля, 15.30, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 20 февраля, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 21 февраля, 15.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 21 февраля, 17.05, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 21 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Молине Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 64, автогол Мелье.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Кастро (Марсал, 60; Аит-Нури, 82), Семеду, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).
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Лидс –
Мелье, Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81), Рафинья, Бэмфорд, Робертс.
- Предупреждение:
- Нету (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.