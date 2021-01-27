«Думаю, скоро украинцы узнают, каково это, когда тебя выбрасывают из квартиры за неуплату коммуналки или кредита». Вице-президент киевского «Динамо» о жизни в США и СССР

Вице-президент киевского по вопросам инноваций Марк Гинзбург сравнил жизнь на Украине, в США и СССР.

– Вы гражданин США, а украинский паспорт себе не оставили?

– У меня его никогда не было. Уезжал в 88-м, еще из Советского Союза, и указом Президиума Верховного Совета СССР меня лишили советского гражданства. Теперь, чтобы получить украинское, нужно из американского выйти.

– А оно вам не мешает.

– Вот уже 27 лет не мешает, и вся моя семья в Штатах: жена, дети, родители. С середины 90-х я живу в режиме back and forth: три недели в Киеве – две в Нью-Йорке.

Весной прошлого года пробыл там полтора месяца. Полетел на юбилей отца, ему исполнилось 90, а вскоре авиасообщение закрыли: в Америке ввели жесткий карантин.

– Из Союза почему уехали? Свободы хотелось?

– Не хочу рядиться в одежды диссидента: в пикетах и протестах не участвовал, конфликтов с советской властью у меня не было, мы с ней друг другу не мешали. Более того, прожив на Западе 32 года, готов сказать вам очень непопулярную вещь.

Если в качестве критерия принять наибольший процент населения, обеспеченный минимально необходимыми для жизни и развития материальными благами, то именно советская система в 70-80-е годы ближе всех в мире к этому подошла.

Я не говорю о бесплатном высшем образовании – оно и впрямь нужно не всем. Даже о бесплатной медицине не говорю, хотя все мы понимаем, особенно сейчас, насколько она важна.

А вот такое понятие, как уверенность в завтрашнем дне, и вправду присутствовало. Оно означало стабильность, то, что при любых обстоятельствах никто не мог прийти и отобрать твое жилье и другое имущество.

В Украине с этим еще не знакомы, но, думаю, в ближайшее время придется узнать, каково это, когда тебя выбрасывают из квартиры за неуплату коммуналки или процентов по кредиту.

Как в Штатах: не заплачено за два месяца – приходят маршалы и клеят на входную дверь две желтые полоски по диагонали. Домой ты вернешься, если решишь вопрос с долгами.

Конечно, я не отрицаю очевидные недостатки советской системы: чистки 1937-1938 годов, запрет религиозной жизни, монополия на идеологию.

Но о себе могу сказать: диссидентом не был. Никто меня лично не притеснял, вспоминаю о времени, прожитом в СССР, без боли и страха, – проводит слова Гинзбурга украинская Tribuna.com со ссылкой на интервью журналу «Футбол».