Суркис о звонке Ющенко после победы «Динамо» над «Спартаком» (4:1) в ЛЧ: «На украинском сказал: «Я вас целую, люблю и уважаю»

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента Украины, звонил ему после победы над «Спартаком» (4:1) в Лиге чемпионов-2008/09.

«Мы обыграли «Спартак» в Москве, но тогда как раз начался конфликт между Россией и Грузией. И мне помощник дает трубку и говорит: «Президент звонит». А мы тогда выиграли 4:1, 1:0 проигрывали, был феерический матч. И я думаю, что это как всегда звонит или Леонид Кравчук, или Леонид Кучма, которые болеют за «Динамо» и всегда приходят на футбол.

Беру трубку – и слышу голос Виктора Ющенко, что для меня было удивительно. И он на украинском языке мне говорит: «Шановний, я вас цьомкаю, люблю і поважаю, але тепер тихенько їдьте додому» («Уважаемый, я вас целую, люблю и уважаю, а теперь тихонько езжайте домой» – примечание Sports.ru). Я его поблагодарил и думаю: «А почему тихенько?». Но он, видимо, как политик увидел, что там что-то начинается.

И вот мы обыграли «Спартак» 4:1, приезжаем в Киев, у нас ответная игра. Меня так же колбасит, но это уже исторически как у болельщика, что «Спартак» для нас – как красная тряпка. И вот играем мы в Киеве, наши ультрас вывесили какой-то баннер на грузинском языке. И министр иностранных дел, вроде тогда был Огрызко, ко мне подбегает и говорит: «Что там на грузинском написано?!». А я же не понимаю.

Он опять подбегает и спрашивает, что там написано. А со мной рядом Резо Чохонелидзе стоит, он же должен понимать по-грузински. И вот он смотрит-смотрит, но не отвечает – или не видит, или не может перевести. Когда министр в третий раз подбегает, я ему отвечаю: «Там написано, что «Динамо» с грузинским народом». Виктор Андреевич мне показывает большой палец и говорит «Во!». Но это я от себя сказал, чтобы мне дали смотреть футбол. Что там на самом деле было написано, я и по сей день не знаю.

Этот матч мы тоже выиграли, это была огромная радость. Украина выиграла у России. Я очень радовался, все мы радовались. Мы очень радовались голу Шевченко в Москве. Помню, как зашел теперешний президент России в раздевалку в расстроенных чувствах. Вот такие надо делать расстройства, а не все остальное», – сказал Суркис.

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