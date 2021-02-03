Маркус Рэшфорд: «Оскорбления в интернете легко остановить. Просто отключайте им аккаунты»

Нападающий высказался об оскорблениях, которые футболисты и тренеры получают в социальных сетях.

«Оскорбления в интернете легко остановить. Просто отключайте им аккаунты. Мы знаем, что создать четыре или пять аккаунтов очень легко. Но если нужно заблокировать все эти профили, то делайте это.

Здесь ответственность лежит на самих соцсетях. Если вы видите, что кто-то ведет себя грубо, то аккаунт этого человека следует немедленно удалить. С этим вопросом нужно разбираться именно так.

На меня оскорбления не влияют так, как на других, потому что я не так активен в соцсетях, так что половина из того, что мне пишут, проходит мимо меня.

Люди должны наслаждаться этим местом. 10 или 15 лет назад у нас не было соцсетей. Нам повезло, что они появились. Мы можем поддерживать связь с людьми по всему миру, знакомиться с разными культурами и регионами. Глупо использовать их для чего-то негативного. Надеюсь, с этой проблемой смогут разобраться, и соцсети станут приятным местом», – сказал Рэшфорд.

Напомним, что несколько дней назад футболист рассказал об оскорблениях на расовой почве, которые он получил после матча с «Арсеналом» (0:0). Ранее с расизмом в соцсетях также столкнулись игроки «МЮ» Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль.

Угрозы игрокам и судьям АПЛ развязали войну соцсетей с людьми – инстаграм будет удалять аккаунты самых дерзких. Но чиновникам этого мало