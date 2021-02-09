Хабиб: «По пути на «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». #HalaMadrid»

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в инстаграме перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

«По пути на «Камп Ноу». Вперед, «ПСЖ». #HalaMadrid», – написал боец под фотографией.

Известно, что Хабиб поддерживает «Реал» и общается с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

На Sports.ru видеотрансляция матча «Барселона» – «ПСЖ» начнется в 23:00. Текстовый онлайн тоже будет.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Тест к возвращению ЛЧ. Вспомните, что было на групповом этапе

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