Неймар перед «Барселоной»: «Один из 3 матчей, в которых хотелось сыграть больше всего 😢»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался перед первым матчем 1/8 финала с «Барселоной».

«Один из трех матчей, в которых хотелось сыграть больше всего😢», – написал бразилец в твиттере, сопроводив текст плачущим эмодзи.

Неймар пропустит игру с «Барселоной» на «Камп Ноу» из-за травмы, полученной на прошлой неделе в матче 1/32 финала Кубка Франции против (1:0). Есть вероятность, что в ответном матче с каталонцами, назначенном на 10 марта, экс-форвард «Барсы» также не сможет принять участие.

На Sports.ru видеотрансляция матча – «ПСЖ» начнется в 23:00. Текстовый онлайн тоже будет.

Травмы Неймара перед ЛЧ – уже традиция. В «ПСЖ» он лишь раз полноценно сыграл в 1/8 финала