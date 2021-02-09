Неймар перед «Барселоной»: «Один из 3 матчей, в которых хотелось сыграть больше всего 😢»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Один из трех матчей, в которых хотелось сыграть больше всего😢», – написал бразилец в твиттере, сопроводив текст плачущим эмодзи.

Неймар пропустит игру с «Барселоной» на «Камп Ноу» из-за травмы, полученной на прошлой неделе в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0). Есть вероятность, что в ответном матче с каталонцами, назначенном на 10 марта, экс-форвард «Барсы» также не сможет принять участие.

На Sports.ru видеотрансляция матча «Барселона» – «ПСЖ» начнется в 23:00. Текстовый онлайн тоже будет.

Травмы Неймара перед ЛЧ – уже традиция. В «ПСЖ» он лишь раз полноценно сыграл в 1/8 финала

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