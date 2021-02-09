👑 «Барселона» и «ПСЖ» – два короля встретятся в Лиге чемпионов. А для вас есть королевский бонус – беспроигрышная ставка 500 рублей 👇

Сегодня в 23:00 (мск) «Барселона» и «ПСЖ» встретятся на «Камп Ноу» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В пяти последних матчах «блаугранас» проиграли всего раз – 0:2 против «Севильи» в полуфинале Кубка Короля. «ПСЖ» тоже уступил однажды – «Лорьяну» в рамках регулярного чемпионата Франции (2:3).

Букмекеры оценивают шансы на победу «Барселоны» как более высокие – на успех команды Кумана можно поставить с коэффициентом 1,82. На победу «ПСЖ» можно зарядить с более скромным кэфом – 4,25. Ничья оценивается примерно так же, с коэффициентом 4,20.

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