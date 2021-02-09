РПЛ досрочно выделит «Тамбову» средства, если клуб выполнит определенные условия. Молодежка снялась с чемпионата

На общем собрании обсудили ситуацию с «Тамбовом».

«Руководители обменялись мнениями по развитию ситуации и выполнению пунктов ранее принятой дорожной карты

Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.

Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с молодежного первенства России. После 14 туров тамбовчане занимают в группе А седьмое место с 14 очками», – говорится в сообщении лиги.

Ранее стало известно, что ряд команд РПЛ выразили готовность отдать своих игроков в бесплатную аренду «Тамбову», который столкнулся с финансовыми трудностями и может не доиграть сезон.

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить