Матч «Динамо» – «Спартак» могут отложить из-за морозов

Московское дерби – в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России могут перенести с 20 февраля на другой день из-за сильных морозов.

Если температура воздуха за час до игры будет ниже минус 15 градусов, то инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. При этом, даже в случае обоюдного согласия, окончательное решение о возможности проведения встречи принимает судья.

В субботу, в день игры, в Москве ожидается температура от минус 16 до минус 21 градусов.

«Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон.

Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», – сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Игра на запланирована на 19:30 по московскому времени.