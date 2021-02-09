«Не трожь Месси, вор». Болельщики «Барсы» встретили президента «ПСЖ» у отеля

Болельщики «Барселоны» негативно встретили президента около отеля в Каталонии, куда парижский клуб прилетел, чтобы разместиться перед матчем чемпионов.

Фанаты несколько раз выкрикнули оскорбления в адрес катарца. В частности, его назвали «козлом» и «сукиным сыном».

Кроме того, прозвучала фраза: «Не трожь Месси, вор».