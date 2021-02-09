«Не трожь Месси, вор». Болельщики «Барсы» встретили президента «ПСЖ» у отеля

Болельщики «Барселоны» негативно встретили президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи около отеля в Каталонии, куда парижский клуб прилетел, чтобы разместиться перед матчем Лиги чемпионов.
Фанаты несколько раз выкрикнули оскорбления в адрес катарца. В частности, его назвали «козлом» и «сукиным сыном».
Кроме того, прозвучала фраза: «Не трожь Месси, вор».
💣Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 15, 2021
❌ «Deja a Messi, LADRÓN»
📺 #Golazo pic.twitter.com/OJQbom0sEI