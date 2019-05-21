Ганец Якубу хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины

Ганский защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал о желании играть за сборную Украины.

– Ты из Ганы и хочешь играть за сборную Украины?

– Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Если есть такая возможность – конечно, я согласен.

– Почему ты решил сказать это?

– Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос.

– Если через три года тебя позовут, согласишься?

– Да, нет пути назад, – цитирует Якубу Tribuna.com со ссылкой на «Бомбардир».

Ранее за сборную Украины были заиграны бразильцы Жуниор Мораес и Марлос (оба – «Шахтер»), Эдмар (играл за «Металлист»).

20-летний Якубу играет на Украине с сентября 2018-го. Для получения гражданства нужно прожить в стране 5 лет.

Правого защитника ранее вызывали в сборные Ганы U-17 и U-20. Его статистика здесь.