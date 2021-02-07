Дембеле об игре с «ПСЖ» в ЛЧ после 6:1 в 2017-м: «Тот матч войдет в историю. Будет атмосфера реванша»

Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

О победе 6:1 в 2017 году

«Думаю, что эта игра войдет в историю. Отыграть 0:4 в первом матче было бы непросто для любой команды в Европе, даже в Лиге чемпионов. Но «Барса» сделала это с отличной командой, где были Неймар, Месси, Иньеста. Это войдет в историю».

О желании отомстить

«Будет атмосфера реванша, в том числе благодаря медиа, которые попытаются воплотить это в жизнь. Однако мы в команде не говорим об этом, потому что знаем, что игра будет сложная.

Мы знаем «ПСЖ», они действующие финалисты Лиги чемпионов и входят в число фаворитов турнира», – сказал француз для сайта УЕФА.