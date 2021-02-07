Пеп Гвардиола: «Это тот же «Ливерпуль», что и раньше. Они всегда создают больше моментов, чем соперник»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о проблемах, которые в последнее время испытывает «Ливерпуль».

«Исходя из того, что я увидел в их матче против «Лестера», могу сказать, что это тот же «Ливерпуль», что и раньше. Конечно, мы можем проигрывать. И они могут это делать.

Футбол – это действия в штрафной. Иногда возникает такой момент, когда нужно создавать еще больше моментов, чтобы забить. Иногда бывает так, что ты забиваешь всякий раз, когда заходишь в штрафную.

Футбол – это настроение, ощущения. Иногда это не о тактике. Качество команды осталось прежним.

Я не думаю, что качество их прессинга или игры стало хуже. Они всегда создают больше моментов, чем соперник. Мне не нравится страдать в матчах против «Ливерпуля», но я люблю за ними наблюдать», – сказал Гвардиола.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 24 матчей, и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов. При этом у «горожан» есть еще игра в запасе.

«Не могу поверить в это». Такого Клоппа мы еще не видели: он признал, что вылетел из чемпионской гонки – и на него больно смотреть

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