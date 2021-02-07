Карпин о «Спартаке»: «Неинтересно. Миллион вещей интереснее. Голову забивать только»

Главный тренер рассказал, следит ли он за .

– Вы вообще за «Спартаком» следите сейчас с точки зрения того, что там происходит?

– Нет. Вообще нет.

– Вам неинтересно?

– Неинтересно.

– Ни Тедеско, ни тренер, ни формирование...

– Неинтересно. Вообще ничего не интересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить, думать или просто знать, что там происходит в «Спартаке».

Для чего мне это? Голову забивать себе только, – заявил Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012-й он занимал пост генерального директора клуба, дважды возглавлял красно-белых – с 2009 по 2012-й и с 2012 по 2014-й.