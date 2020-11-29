Широков о замене Семаку в «Зените» из РПЛ: «Слуцкий или Карпин»

Бывший полузащитник поделился мнением о возможных кандидатах на замену главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

– Вы говорили, что Семака не надо трогать. Но нет ощущения, что уперлись в тупик, в стену?

– Если те, кто внутри, считают, что он может дать команде больше – поменять структуру игры, схему, сделать игру более разнообразной, то Семака нужно оставлять. Если считают, что нет – менять. Но на кого менять?

– Федотов по линии Оренбург – Сочи – Петербург.

– Вы издеваетесь? Вы футбол его видели? Они из штрафной выходят три раза за игру. Я смотрел игру – «Ахмат». Оказался на стадионе вместе с Леонидом Викторовичем Слуцким и смотрел этот душераздирающий матч.

– Душераздирающий?

– Нам так показалось.

– То есть замены Семаку в Федотове не видите?

– Нет, конечно.

– А кто из тех, кто работает в ?

– Слуцкий или Карпин.

– Вам нравится футбол, который поставил Карпин в ?

– Да. Сейчас команда перестраивается, при нем игроки развиваются. Играют в атаку, – высказался Широков.