Широков о замене Семаку в «Зените» из РПЛ: «Слуцкий или Карпин»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможных кандидатах на замену главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
– Вы говорили, что Семака не надо трогать. Но нет ощущения, что уперлись в тупик, в стену?
– Если те, кто внутри, считают, что он может дать команде больше – поменять структуру игры, схему, сделать игру более разнообразной, то Семака нужно оставлять. Если считают, что нет – менять. Но на кого менять?
– Федотов по линии Оренбург – Сочи – Петербург.
– Вы издеваетесь? Вы футбол его видели? Они из штрафной выходят три раза за игру. Я смотрел игру «Сочи» – «Ахмат». Оказался на стадионе вместе с Леонидом Викторовичем Слуцким и смотрел этот душераздирающий матч.
– Душераздирающий?
– Нам так показалось.
– То есть замены Семаку в Федотове не видите?
– Нет, конечно.
– А кто из тех, кто работает в РПЛ?
– Слуцкий или Карпин.
– Вам нравится футбол, который поставил Карпин в «Ростове»?
– Да. Сейчас команда перестраивается, при нем игроки развиваются. Играют в атаку, – высказался Широков.