Конте показал средний палец Аньелли в перерыве матча с «Ювентусом»

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Стали известны новые подробности конфликта между тренером «Интера» Антонио Конте и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли во время матча команд (0:0, первый матч – 1:2).

По окончании первого тайма тренер «нерадзурри», уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, где сидели руководители «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport отмечает, что жест, попавший в трансляцию, был адресован Аньелли.

После финального свистка Аньелли предположительно оскорбил Конте, сказав: «Пошел ##### (нафиг) и заткнись, мудак».

Конте об оскорблении от Аньелли: «Пусть «Ювентус» скажет правду. Им нужно проявлять больше уважения»

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