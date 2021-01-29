Конте показал средний палец Аньелли в перерыве матча с «Ювентусом»

Стали известны новые подробности конфликта между тренером и президентом «Ювентуса» во время матча команд (0:0, первый матч – 1:2).

По окончании первого тайма тренер «нерадзурри», уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, где сидели руководители . La Gazzetta dello Sport отмечает, что жест, попавший в трансляцию, был адресован Аньелли.

После финального свистка Аньелли предположительно оскорбил Конте, сказав: «Пошел ##### (нафиг) и заткнись, мудак».

Конте об оскорблении от Аньелли: «Пусть «Ювентус» скажет правду. Им нужно проявлять больше уважения»